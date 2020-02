Schlotheim bleibt Schlotheim – Helau!

Auf den Mund gefallen ist Matthias Kluge nicht. Doch jetzt war der Präsident des Schlotheimer Carneval Clubs (SCC) kurz sprachlos. Bei der Jubiläumssitzung des Faschingsvereins am Samstagabend überreichten sechs SCC-Jecken eine Fahne. Der Verein hatte bisher keine.

Heidrun Sauerbier, die seit zig Jahren schon in der Bütt steht, freute sich über die gelungene Überraschung. Sie und die anderen fünf Vereinsmitglieder hatten dafür Geld zusammengelegt. Denn ihrer Meinung nach war es zum 60-jährigen Bestehen des SCC an der Zeit, eine Vereinsfahne anzuschaffen.

Den Geburtstag feierte der Verein in der Tennishalle. Der 52-jährige SCC-Präsident moderierte die Veranstaltung mit der 18-jährigen Marian Nischke, womit zwei närrische Generationen auf der Bühne standen.

1960 war der SCC gegründet worden. Hervorgegangen von den „Igelitanern“, wie sich Arbeiter nannten, die das Weich-PVC früher hergestellt haben. Sie feierten immer Rosenmontag im Drei-Rosen-Hotel, wo dann auch der Schlotheimer Carneval Club mit einer Prunksitzung aus der Taufe gehoben wurde.

Kluge lobte das ehrenamtliche Engagement der SCC-Narren. Mehr als die Hälfte 73 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. „Darauf können wir stolz sein, denn der Nachwuchs ist unser Fundament“, sagte er.

Mit dem dreifach-donnernden „Schlotheim, Helau!“ war die närrische Sitzung eröffnet worden. Wobei Kluge stichelte, man habe überlegt das zu ändern in „Schlo-Not-Hei-Hö-Lau“. Denn Schlotheim ist jetzt Teil der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen. Aber Schlotheim bleibe Schlotheim.

Auch Schlotheims Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) hieb in die Kerbe. Der Ort hieße jetzt „50 km/h“ und Mehrstedt „Eingeschränkter Winterdienst“. Weil demnächst wegen der Landgemeinde neue Ortsschilder angebracht werden, wurden die alten von Souvenir-Jägern geklaut.

60 Jahre SCC, das sind laut Kluge auch 60-mal Rosenmontag. Am 22. Februar erstürmt der SCC wieder um 14.11 Uhr das Rathaus. Am Abend um 19.11 Uhr gibt es eine Prunksitzung in der Tennishalle, wo am 23. Februar ab 14.11 Uhr der Kinderfasching steigt.