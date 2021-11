Schlotheim sucht Weihnachtsbäume

Nottertal-Heilinger Höhen. Gesucht werden aktuell wieder drei Tannen, die in Schlotheim, Hohenbergen und Mehrstedt aufgestellt werden.

Für den Schlotheimer Marktplatz, den Mehrstedter Anger und die Oberstraße in Hohenbergen werden auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume gesucht.

Wie es in einer Mitteilung des Bauhofes von Nottertal-Heilinger Höhen heißt, ist es in den vergangenen Jahren zu einer Tradition in Schlotheim geworden, dass Bürger die Weihnachtsbäume spenden. Gesucht werden nun drei Tannen mit einer Höhe von etwa fünf bis zehn Meter, die pünktlich zur Adventszeit an den bekannten Standorten aufgestellt und geschmückt werden sollen.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die ausgewählten Bäume werden dann mit Hilfe eines Krans von den Bauhofmitarbeitern abgeholt. Die Entfernung der Wurzeln ist nicht vorgesehen. Für Kran und Transport entstehen den Baumspendern keine Kosten.

Wer einen passenden Baum in seinem Garten stehen hat und ihn in Schlotheim, Hohenbergen oder Mehrstedt zur Verfügung stellen möchte, kann sich unter Telefon: 0172/2 73 77 08 bei Bauhofleiter Matthias Hawlik melden, der dann alles weitere organisiert..