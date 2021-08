Schlotheimer Seiler hilft Kirchheilinger Kindern

Unstrut_Hainich-Kreis. Die durch Vandalen Zerstörten Kletterelemente aus dem Kirchheilinger Naturspielplatz werden repariert. Seiler Andreas Montag unterstützt.

Vor gut zwei Wochen bemerkten die Kinder und Erzieher der Kirchheilinger Tagesstätte „Am Igelsgraben“ die mutwillige Zerstörung der Kletteranlage auf ihrem in Eigeninitiative hergerichteten Naturspielplatz. Vandalen hatten sich mit einem scharfen Werkzeug an den Seilen zu schaffen gemacht, eine Schaukel abgerissen und das gesamte Areal verwüstet. Seiler Andreas Montag (im Bild) aus Schlotheim bot seine Hilfe an und wird die verschiedenen Kletterelemente bestehend aus Strickleitern, Seilschaukel und Kletterkamin reparieren. „Ich möchte einfach helfen, die Hölzer der Spielgeräte sind noch in einem guten Zustand. Wenn sie jetzt mit neuen Seilen besetzt werden, sollten sie wieder einige Jahre halten“, sagt Montag.