Schlotheimer stolz auf vier Meter hohe Sonnenblume

Mit einem Musterexemplar einer Sonnenblume kann in Schlotheim Fritz Kindl aufwarten. Unter dem Gartenhaus hatte er einen großen Blumentopf mit Erde gefüllt, in den ein paar Samenkerne fielen. Daraus wurde in diesem Jahr diese vier Meter hohe Sonnenblume, auf die er besonders stolz ist. Wegen ihrer Höhe musste Kindl den langen Stiel stützen. Vögel wie Finken, Meisen und Stieglitze lassen sich nun die Kerne schmecken.