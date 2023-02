Schlotheims Gymnasium als Campus oder kommunale Gemeinschaftsschule?

Schlotheim. Neben lautem Protest gibt es auch Ideen für ein zukunftsfähiges Konzept. Das sind die Ideen.

Schon seit Jahren sucht das Schlotheimer Seiler-Gymnasium nach einem zukunftsfähigen Konzept. „Uns wurde von der Schulverwaltung versichert, dass wir Zeit haben“, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) vor Kurzem. Nun aber geht es für die Schule um das blanke Überleben.

Seit das Landratsamt vor drei Wochen angekündigt hat, das Gymnasium schließen zu wollen, gehen Schüler, Eltern, Lehrer und Politiker auf die Barrikaden. Dabei entstanden auch einige konzeptionelle Ideen.

Eine davon ist das Campus-Modell. Das stellte Dorina Schmidt bei einer Kundgebung gegen die Schließung vor. Sie ist Mutter eines Fünftklässlers am Gymnasium.

Gemeinsamer Lehrerpool für größeres Unterrichtsangebot

Bei einem Schulcampus geht es um die Kooperation aller drei Schulformen: der Grundschule, der Regelschule und des Gymnasiums. Die Vorteile sind laut Schmidt schnell erklärt: Ein gemeinsamer Lehrerpool verbessert und erweitert das Unterrichtsangebot – zum Beispiel im Fremdsprachenbereich. Den Schülern könne der Übergang zwischen den Schulformen durch gemeinsame Lehrer, Projekte und Arbeitsgemeinschaften erleichtert werden. Kurze Wege und soziale Bindungen können erhalten bleiben. Ein Alleinstellungsmerkmal für Schlotheim seien zudem die Kooperationen mit den ortsansässigen Unternehmen. „Berufsorientierung ist sowohl in der Regelschule als auch auf dem Gymnasium ein großes Thema“, erklärte Dorina Schmidt. Erst vor Kurzem wurde das Seiler-Gymnasium als Berufswahlfreundliche Schule zertifiziert.

Die Idee eines Schulcampus in Schlotheim ist laut Schmidt nicht neu. Schon vor drei Jahren liefen dazu erste Gespräche. „Dann aber kam Corona mit all den Kontaktbeschränkungen“, sagte sie. Erst vor einigen Tagen stellte auch das Südeichsfeld ihre Vision vom eigenen Schulcampus vor. „Landrat Zanker sagte seine Unterstützung zu diesem Projekt zu. Wir gehen deshalb fest davon aus, dass er auch einen Campus in Schlotheim unterstützen wird“, so die Mutter.

Eine weitere Idee ist, das Gymnasium, die Regel- und die Grundschule in einer kommunalen Gemeinschaftsschule zu vereinen. Das heißt: Die Schule wird nicht mehr vom Landratsamt, sondern von der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen verwaltet.

Die Idee wurde ebenfalls von einem Elternteil zur jüngsten Sitzung des Stadtrates vorgestellt. Uwe Jakobi führte das Bespiel Herbsleben an, wo eine Schließung der Schule 2012 ebenfalls im Raum stand. „Die Gemeinde übernahm die Trägerschaft und hat damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht“, erklärt Jakobi. Er habe mit Herbslebens Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) über Möglichkeiten der Finanzierung und der Verwaltung gesprochen. Unter anderem müsste die Gemeinde mit einer eigenen Schule weniger Geld an den Landkreis zahlen, weil die Schulumlage wegfallen würde. Dazu käme Geld vom Land durch den Schullastenausgleich. Der Knackpunkt: In Herbsleben gibt es lediglich eine Regelschule – kein Gymnasium.

Schlotheims Bürgermeister Hans-Joachim Roth merkte am Rande der Stadtratssitzung bereits an, dass das durch die Landgemeinde nicht leistbar sei. Prüfen wolle seine Verwaltung diese Möglichkeit aber trotzdem.