Schmierer unterwegs - Unfall mit Bus - Feuerwehreinsatz

Schule, Spielplatz und Bushaltestelle mit Graffiti besprüht

Am Wochenende trieben Graffiti-Sprayer in Bad Tennstedt ihr Unwesen. Ein Zeuge entdeckte am Montagmorgen, dass der oder die Unbekannten das Schulgebäude in der Cölestien-August-Just-Straße in Bad Tennstedt mit Graffiti beschmierten. Im Umfeld konnten noch weitere silber-graue Graffiti-Schriftzüge festgestellt werden, etwa an einem Kinderspielplatz, einem Wartehäuschen, einem Altkleidercontainer am Busbahnhof, dem Hortgebäude und einem Bienenhäuschen. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Auto und Linienbus kollidiert

Die Fahrerin eines Peugeot und der Fahrer eines Linienbusses wollten Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, aus der Buswendeschleife in der Schlotheimer Bahnhofstraße in den Verkehr einfahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Fahrgäste. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges dauern an.

Mülltonne in Brand gesetzt

Eine Papiermülltonne, die in einer Hofeinfahrt in der Mauergasse in Bad Langensalza abgestellt war, brannte am Sonntagabend, gegen 23 Uhr. Die Bewohner bemerkten das Feuer und löschten es noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass die Tonne durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde und fragt: Wer hat etwas beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an der Mülltonne in der Mauergasse zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

