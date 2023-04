Beim Flohmarkt im Heimat- und Technikmuseum Großmehlra übergab Thomas Bergfeld (links) an Vereinschef Ringo Schäfer einen alten Zirkelkasten, der nun Platz in der Ausstellung finden soll.

Schnäppchen aus großem Museum in kleinem Dorf des Unstrut-Hainich-Kreises

Großmehlra. Im Heimat- und Technikmuseum in Großmehlra herrschte reger Betrieb beim abwechslungsreichen Museumsflohmarkt. Sogar ein altes Motorrad war im Angebot.

Von Kinderbüchern, Plüschtieren, Spielzeug, Geschirr, alten Radios oder Tonbandgeräten bis hin zu Moped-Ersatzteilen und kompletten Zweirädern: Beim Flohmarkt im Heimat- und Technikmuseum in Großmehlra am Wochenende war alles zu bekommen.

Mit Büchern und Spielzeug lockten auch jüngere Verkäuferinnen an ihren Flohmarktstand. Foto: Reiner Schmalzl

Kaum hatten sich die Pforten geöffnet, wurde ein Motorradfan schon glücklicher Besitzer einer neuen, alten 350er Jawa. Er möchte die genau 60 Jahre alte Maschine des tschechischen Motorradherstellers zu neuen Ehren kommen lassen. Eine junge Mutter wiederum freute sich über einen geländegängigen Kinderwagen für ihren Nachwuchs. Eine andere Frau hätte am liebsten mit einem Rasentraktor den Heimweg angetreten. Nur das regnerische Wetter und ihre Partner hielten sie vermutlich davon ab.

Besucher bringen auch neue Museumsstücke mit

Die Besucher des fünften Museumsflohmarktes wollten aber nicht nur zwischen dem mehr oder weniger antiken Krempel stöbern, sondern nach der Corona-Pause auch wieder einmal mit Gleichgesinnten und guten Bekannten plaudern. Denn die Ausstellung mit den historischen Landmaschinen und Raritäten aus früheren Zeiten regt die Gäste immer wieder zu einem intensiven Erfahrungsaustausch an. Auch diesmal kamen einige Besucher nicht mit leeren Händen, um nämlich die dortige Ausstellung zu bereichern.

Thomas Bergfeld aus Mühlhausen schenkte beispielsweise Vereinschef Ringo Schäfer einen etwa 70 Jahre alten Zirkelkasten. Stammgast Hansi Vogel aus Großbrüchter und ein Gast aus Ebeleben begeisterten mit einem Werkzeugkatalog des Herstellers Westfalia von 1938.

Eine Kollektion seiner ersten Holzplastiken zeigt Niklas Pollum aus Obermehler. Foto: Reiner Schmalzl

Damit die Großen in aller Ruhe an den Ständen unterwegs sein oder sogar an einer kleinen Sonderführung teilnehmen konnten, waren das Foyer und die ehemalige Schmiede auch mit einer Spiel- und Bastelecke für die Kinder gemütlich eingeheizt. Bei Kaffee und Kuchen oder Herzhaftem vom Grill konnte sich gestärkt werden.

Auf dem Hof des alten Gutes empfing Niklas Pollum aus Obermehler die Gäste zunächst mit geschnitzten Eichhörnchen, Eulen und anderen hübschen Figuren aus dem Märchenwald. „Man kann ja mit einer Kettensäge und Feingefühl auch etwas anderes aus Holz machen“, meint der 19-Jährige zu seiner ersten kleinen Ausstellung.

Er hat sich übrigens ganz dem Naturmaterial verschrieben und studiert inzwischen Holz- und Holzwerkstofftechnik in Dresden. Und während der Veranstaltung in Großmehlra traf Niklas auch so manchen seiner früheren Mitschüler des Seiler-Gymnasiums Schlotheim.