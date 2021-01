Schnee lockt Ausflügler in Hainich und Dün

Heyerode Der Ausflugsverkehr in die hiesigen Mittelgebirge hielt sich in Grenzen

Heyerode. Der erste ergiebige Schneefall in diesem Winter lockte am 3. Januar viele Ausflügler aus den Regionen Mühlhausen und Bad Langensalza hinauf in den Hainich und Dün. Vom Alten Bahnhof und vom Grenzhaus Heyerode aus zog es beispielsweise viele Familien mit Kindern auf ihren Schlitten in die malerisch verschneiten Vogteier Forstreviere auf dem Plateau des Hainich. Der Ausflugsverkehr in die hiesigen Mittelgebirge hielt sich im Gegensatz zum Ansturm auf andere deutsche Skigebiete jedoch in Grenzen und lief reibungslos.