In den Breitbandausbau im Unstrut-Hainich-Kreis fließen 13 Millionen Euro. In den kommenden zwei Jahren sollen damit insgesamt 1500 Haushalte, 89 Unternehmen und 60 Schulen die Möglichkeit bekommen, wesentlich schnelleres Internet zu nutzen.

Erschlossen werden unter anderem Sundhausen, Mühlhausens Ortsteil Pfafferode, Kleinwelsbach und Zella. Insgesamt 30 Orte bekommen im Landkreis schnellere Leitungen – einige Orte werden komplett erschlossen, in anderen wird das bereits vorhandene Netz ergänzt.

Die ersten Leitungen werden aktuell in Neunheilingen verlegt. Dort trafen sich am Mittwochmittag Vertreter der Politik, des Internetanbieters Thüringer Netkom und des zuständigen Bauunternehmens zum symbolischen ersten Spatenstich. Die Bauarbeiten übernimmt das Unternehmen IBZ Neubauer aus Zeulenroda-Triebes.

Moderne Technik müsse endlich auch aufs Dorf gebracht werden, sagte Landrat Harald Zanker (SPD) in seiner Ansprache am Mittwoch. Der Baustart des Großprojektes in Neunheilingen sei deshalb eine bewusste Entscheidung gewesen. „Wir wollen da anfangen, wo es wirklich Probleme gibt“, so Zanker. Der Ortsteil von Nottertal-Heilinger Höhen werde in den kommenden Wochen komplett erschlossen. Der Breitbandausbau im ländlichen Raum werde in Zukunft entscheiden, ob sich Unternehmen ansiedeln und Familien wieder vermehrt aufs Land ziehen.

600 Kilometer Kabel werden verlegt

Seit 2010 arbeitet die Thüringer Netkom daran, schnelleres Internet in den Landkreis zu bringen. Durch verschiedenen Einzelprojekte werden bereits 65 Orte im Unstrut-Hainich-Kreis mit Glasfaser-Internet versorgt, darunter auch Mühlhausen und Bad Langensalza.

Etwa 600 Kilometer Glasfaserkabel sollen in den kommenden zwei Jahren im gesamten Landkreis unter die Erde kommen. Alle Leitungen werden direkt in die Wohnungen, Unternehmen und Schulgebäude verlegt, berichtete der Netkom-Geschäftsführer, Karsten Kluge.

Das 13 Millionen Euro teure Projekt wird unter anderem durch Fördermittel finanziert. Etwa 7,7 Millionen Euro kommen vom Bund, weitere 4,9 Millionen Euro vom Land. Der Landkreis und die Gemeinden müssen einen Eigenanteil von etwa 200.000 Euro aufbringen. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten Ende 2022 abgeschlossen sein.