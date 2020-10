Das Lädchen in Schönstedt ist jetzt vorübergehend in der Schenke untergekommen. Bürgermeister Egbert Zöllner will alle Kraft einsetzen, dass der Markt bald wieder in der Schulstraße öffnen kann.

Schönstedt. Das Schönstedter Dorflädchen musste wegen Einsturzgefahr geschlossen werden. Nun wird er viel ehrenamtlicher Unterstützung saniert, während der Verkauf in der Schenke stattfindet.

Schönstedter Lädchen zieht wegen Dachschäden in die Schenke

Das Dorflädchen in Schönstedt steht erneut vor einer Herausforderung. Das Gebäude in der Schulstraße ist baufällig. Laut Bürgermeister Egbert Zöllner (parteilos) gibt es Schäden am Dach. Da der Markt deshalb einsturzgefährdet ist, wurde er gesperrt.