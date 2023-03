Schokolade trifft Kino in Mühlhausen

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Extremsportler Guido Kunze und Musikerin Christina Rommel wollen das Kino- Erlebnis revolutionieren. Das sind die Pläne für kommenden Sonntag.

Der Mühlhäuser Extremsportler Guido Kunze und Sängerin Christina Rommel samt Band präsentieren am kommenden Sonntag, 12. März, erstmals ihr gemeinsames Projekt „Alles Schokolade“. Wo? Im Mühlhäuser Central-Filmpalast an der Stätte. Die Idee: Christina Rommel und ihre Band spielen Auszüge aus ihrer Schokoladentour. Extremsportler Kunze zeigt seinen Film „Der lange Weg der Schokolade“. Danach sei viel Zeit, um die Fragen der Zuschauer zu beantworten. „Unsere Themen lassen sich super verbinden“, sagt Guido Kunze. Gemeinsam mit Musikerin Rommel möchte Kunze Kino erlebbar machen. Karten für die Veranstaltung gibt es im Kino, online oder in Kunzes Laufladen am Steinweg. Einlass ist ab 18.30 Uhr, los gehts um 19 Uhr.