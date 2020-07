Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler aus Großengottern für Wende-Projekt ausgezeichnet

Schüler des Gymnasiums Friedrich-Ludwig-Jahn Großengottern sind für ihr Projekt zur friedlichen Revolution und Wiedervereinigung als Leuchtturm im Wettbewerb „IdeenMachenSchule“ ausgezeichnet worden. Die Schüler aus Großengottern hätten sich auf sehr persönliche und kreative Weise mit den historischen Ereignissen vor 30 Jahren beschäftigt, so die Begründung.

Lernen geht über den Klassenraum hinaus

Neun Thüringer Schulen hatte die Jury des Wettbewerbs, den die Thüringer Energie AG (TEAG) veranstaltet, ausgewählt. Sie können sich über ein Preisgeld von jeweils 1000 Euro sowie einen Pokal, eine Urkunde und Gewinner-T-Shirts freuen. Insgesamt werden im zweiten Schulhalbjahr 31 Projekte thüringenweit gefördert, teilt Projektleiter Roy Hildebrandt mit.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

87 Ideen gingen zum Stichtag 31. Mai im zweiten Bewerbungszeitraum des laufenden Schuljahres ein. Sie belegten auf eindrückliche Weise, dass Lernen an Thüringens Schulen weit über den Unterricht im Klassenzimmer hinausreiche, so Hildebrandt.

Neben der Prämierung der neun Leuchtturmprojekte bezuschusst TEAG mit je 500 Euro 22 weitere Schulprojekte in Thüringen – im Unstrut-Hainich-Kreis in Aschara und Bad Langensalza. Nach den Sommerferien geht „IdeenMachenSchule“ in eine neue Runde, Bewerbungsschluss ist am 15. November 2020.