Bad Tennstedt Die Schüler haben in der Vorweihnachtszeit wieder eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Sie gestalten ein Türchen im lebendigen Adventskalender und sind auch auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Stand präsent.

Für kranke Kinder sammeln jetzt in der Vorweihnachtszeit erneut die Schüler der Novalis-Schule in Bad Tennstedt Spenden. Diesmal soll das Geld dem Verein „Little valde vita“ in Gotha zugute kommen, der schwerkranke und mehrfach behinderte Kinder betreut, die auf intensivmedizinische Pflege angewiesen sind.

Laut Tom Lehmann und Emilia Krapf von der Schülervertretung fiel die Entscheidung für diese Einrichtung, damit Therapien und Behandlungen ermöglicht werden, die von den gesetzlichen Kostenträgern übernommen werden. Auch medizinische Geräte und Einrichtungsgegenstände werden dort gebraucht.

Daher wollen die Novalis-Schüler beim 14. Türchen des lebendigen Adventskalenders der Stadt Bad Tennstedt Spenden sammeln, das sie am Donnerstag, 14. Dezember, gestalten. Sie backe für die Besucher Waffeln und bieten Getränke an. Außerdem werden von den Schülern gefertigte Weihnachtsartikel verkauft. Zudem können basteln und es gibt Kinderschminken sowie Musik mit den Prösetaler Spaßmusikanten.

Auch beim Bad Tennstedter Weihnachtsmarkt am 15. und 16. Dezember sind Schüler mit einem Stand vertreten, wo sie Selbstgebasteltes zugunsten der Aktion verkaufen.