Aschara. Eine Krankenkasse fördert die Brückenschule in Aschara mit 3000 Euro.

Schüler in Aschara sollen sich mehr bewegen

Gleich zweimal erhielt die Brückenschule in Aschara innerhalb kurzer Zeit eine Extra-Förderung. Nach den 3000 Euro für den Schulentwicklungspreis der Unfallkasse Thüringen gab es nun 2985 Euro von der Krankenkasse IKK classic für den Weg zur Bewegungsschule.

Kornelia Müller von der IKK übergab den Scheck an Schulleiter Alexander Dorst und Primarstufenleiter Thomas Schröder. Mit dem Geld soll das Gesundheitsprogramm „Beweg dich, Schule! – Gehirngerechtes Lernen nach Dorothea Beigel“ umgesetzt werden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dazu gehöre die theoretische Beschäftigung mit dem Thema „Bewegte Schule“ ebenso wie die Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung in der Praxis. Regelmäßige Übungen sollen die Konzentration der Schüler fördern, Frustration vermeiden oder abbauen und ihre sozialen und motorischen Fähigkeiten verbessern.

Neun Lehrer erhielten dazu Anregungen, wie sie Inhalte aus ihren Fächern in Bewegung umsetzen können. Es gebe zudem eine Fortbildung für die Lehrkräfte und Praxiscoachings in den Klassen eins bis sechs. Auch die Eltern werden in das Programm einbezogen. Der Sportwissenschaftler Sven Bresemann und sein Sohn Max begleiten die Schule dabei bis zum Sommer des nächsten Jahres.