Sophie Gerstenberg und ihre Großeltern Carmen und Dieter Baumgart aus Obergrunstedt übergeben das 3D-Modell des Baumkronenpfades an Betriebsleiter Michael Zilling.

Schülerin fertigt 3D-Modell vom Baumkronenpfad am Nationalpark Hainich

Bad Langensalza. Den Baumkronenpfad am Nationalpark Hainich gibt es jetzt auch als Modell. Was es mit dem kleinen Kunstwerk auf sich hat.

Mit einem 3D-Modell des Baumkronenpfades kann ab jetzt die KTL, die Kur und Tourismus Bad Langensalza, auf sich aufmerksam machen. Es wurde von Sophie Gerstenberg hergestellt als Projektarbeit an der Klosterbergschule in Bad Berka. Die Schülerin übergab es an Michael Zilling, den Betriebsleiter des Baumkronenpfades.

Insgesamt vier Schüler arbeiteten an dem Projekt mit dem Thema „Thüringen – Heimat mit Zukunft“. Die Idee, den Baumkronenpfad kunstvoll zu kreieren und etwas dazu zu schreiben, kam Sophie, weil sie bereits des Öfteren zu Besuch war und der Naturschutz eine große Rolle für sie spiele.

Bei der Arbeit mit dem 3D-Stift wurde auf PCL-Filamente, ein Naturprodukt, gesetzt. Dass das 3D-Modell nun seinen Platz am Baumkronenpfad gefunden hat, hat Sophie ihrer Oma Carmen Baumgart zu verdanken. Diese schickte eine E-Mail mit Fotos vom Modell an das Team vom Baumkronenpfad. Das Modell ist ein mal einen Meter groß und rund 35 Zentimeter hoch.

Das Modell wird bald von allen Gästen der Freizeiteinrichtung des Baumkronenpfad zu bewundern sein. Es wird einen Platz am Baumkronenpfad finden.