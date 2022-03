Schülerkonzert der Kreismusikmusikschule in Mühlhausen

Mühlhausen. Schüler der Kreismusikschule musizieren am 13. März in Mühlhausen in der Rathaushalle.

Die Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“, lädt am Sonntag, 13. März, zum Schülerkonzert in Mühlhausen in die Rathaushalle ein. Die jungen Talente der Region wollen präsentieren, was sie mit viel Fleiß und Geduld gelernt haben. „Zu den liebenswertesten Dingen dieser Welt gehört die Musik“, heißt es von der Musikschule.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Für den Besuch gilt die 3G-Regel.

Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 03601/801058.