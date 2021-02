Schulbauprogramm des Unstrut-Hainich-Kreises läuft weiter

Der 2020 begonnene Anbau für den neuen Sanitärtrakt an der Grundschule Großengottern soll im März abgeschlossen werden.

Dank des im Dezember beschlossenen und im Januar von der Aufsicht genehmigten Haushalts kann der Kreis sein Investitionsprogramm in den Schulen vorantreiben. Das schreibt der Landrat in seinem Bericht an den Kreistag, dessen jüngste Sitzung wegen Corona ausfiel. Alle Vorhaben, die im Haushalt 2021 verankert seien, würden auch begonnen.