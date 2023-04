Musik wird in Anrode in alle Unterrichtsfächer integriert.

Schule in Anrode lädt zum Tag der offenen Tür

Anrode. Musik gehört zum Alltag in der musikalische Grundschule Anrode. Nun will sich die Einrichtung beim Tag der offenen Tür präsentieren.

Die musikalische Grundschule in Anrode lädt am Mittwoch, 26. April, zu einem Tag der offenen Tür. Von 14.30 bis 17 Uhr sei für viele Überraschungen gesorgt, heißt es in der Mitteilung.

„Vielfalt zulassen – Gemeinschaft erleben“ ist das Leitbild der staatlichen Schule. Seit dem Jahr 2012 trägt die Einrichtung auch das Zertifikat „Musikalische Grundschule“. Die Musik und alles, was damit verbunden ist, gehört daher zum festen Bestandteil in allen Unterrichtsfächern. Viele Rituale, wie das Singen des Wochenliedes oder das Gestalten von Pausenmusik durch die Schülerinnen und Schüler, prägen den Tagesablauf und helfen auch beim Lernen.

Schulleiterin ist Claudia Hohlbein. E-Mail-Kontakt unter sgs.anrode@t-online.de.