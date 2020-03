Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulen, Bad, Turnhallen, Museen im Unstrut-Hainich-Kreis werden geschlossen

Mit einem eindringlichen Appell, soziale Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren, haben sich Freitagabend Landrat Harald Zanker (SPD) sowie Sören Lamm, der Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises, und Elmar Linde, der Leiter des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales, an den Landkreis gewandt. Im Falle einer Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet solle man sich in 14-tägige Quarantäne begeben und unverzüglich beim Gesundheitsamt melden. Wenngleich es bis Freitag, 18 Uhr, noch keinen bestätigten Corona-Fall im Landkreis gab, sollen alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden – dazu gehöre auch, die sozialen Kontakte einzuschränken und besonders gegenüber älteren Menschen Achtsamkeit walten zu lassen.

Mit Schließung der Schulen am Dienstag werden auch die Turnhallen nicht mehr für den Trainingsbetrieb zur Verfügung stehen, zudem öffnet das Hallenbad in Schlotheim ab sofort nicht mehr. „Wir als Landkreis weisen die Betreiber der Thermen in Bad Langensalza und in Mühlhausen auf ihre Eigenverantwortung hin im Umgang mit einem möglichen Verbreitungsrisiko von Viren in feuchtwarmer Umgebung.“

Mit Schließung der Schulen wird Dienstag auch der Busverkehr auf Ferienmodus umgestellt.

Was die Kreisverwaltung angeht, da wolle man – wie viele andere Firmen auch – möglichst viele Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen, um so lange wie möglich arbeitsfähig zu sein und unter anderem die Zahlung existenzsichernder Grundleistungen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe sicherzustellen.

Kirche ohne Abendmahl

Die Corona-Epidemie bedeutet im Landkreis auch, dass es keine Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern geben darf. Laut Zanker, der erwartet, dass die Epidemie sich über Wochen ziehen wird, wird es keine Ausnahmen geben.

Wie gehen die Kirchen damit um? Im evangelischen Kirchenkreis Mühlhausen soll in den nächsten Wochen kein Abendmahl gefeiert werden. „Die Kirche Jesu Christi wird nicht zusammenfallen, wenn wir ein paar Wochen lang darauf verzichten“, sagt der Superintendent des Kirchenkreises, Andreas Piontek. Die Jugendfreizeiten seien schon bis Ende Mai abgesagt. Piontek selbst habe sich bei seinem am Sonntag in Mühlhausen gehaltenen Gottesdienst auf Indisch verabschiedet – mit vor der Brust aneinandergelegten Händen.

Piontek nimmt die Kirchgemeinden in die Verantwortung, wie sie mit der Situation umgehen. Das betrifft auch die ab Ostern anstehenden Konfirmationsgottesdienste. „Um unter der Zahl von 100 Teilnehmern zu bleiben, muss man vielleicht auch mal eine Gruppe teilen.“ Der Blick in die Sakristei-Bücher, in denen auch die Zahl der Gottesdienstbesucher erfasst wird, könne Aufschluss geben, wann man vorab handeln muss oder wann weit weniger als 100 Christen zu erwarten seien.

Gottesdienste fallen aus

100 ist eine Zahl, die bei den Gottesdiensten der katholischen Kirche schnell weit überboten wird. In Struth gibt der dortige Pfarrer Dominik Trost die Zahl der Gottesdienstbesucher der Vorwoche mit 338 an. Die katholische Gemeinde Mühlhausen sagte fürs Wochenende die Gottesdienste in der Josefkirche ab. Die Sonntagsgottesdienste einschließlich Vorabendmessen in St. Josef fallen bis auf Weiteres aus. Die Kirche ist tagsüber zum Gebet geöffnet, heißt es von Pfarrer Andreas Anhalt. Die Werktagsgottesdienste der gesamten Pfarrei bleiben zunächst bestehen, zu den gewohnten Zeiten und bekannten Orten. Ab 22. März werden auch die Sonntagsgottesdienste in Bad Langensalza und Schlotheim eingestellt. Bis auf Weiteres ausgesetzt sind auch die Gottesdienste in Hüpstedt und in Beberstedt, teilte Pfarrer Christoph Haase mit.

Mühlhäuser Museen und Bibliothek sind zu

Als Vorsichtsmaßnahme bleiben ab Montag auch die Mühlhäuser Museen geschlossen – vorerst für eine Woche, bis Sonntag, 22. März. Betroffen seien das Museum St. Marien, das Kulturhistorische Museum sowie das Bauernkriegsmuseum in der Kornmarktkirche. Zuhause bleiben können die Mitarbeiter nicht; sie werden sich in diesen Tagen vermehrt der Arbeit in den Depots widmen.

Die Stadtverwaltung Mühlhausen hat zudem am Freitag bekannt gegeben, Stadtbibliothek und Mehrgenerationenhaus zu schließen. Die Bibliothek kann am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr vorläufig letztmals genutzt werden. Das Bürgerbüro ist nur noch nach Terminabsprache zu erreichen.

In Bad Langensalza gehen die Einschränkungen so weit, dass selbst der Mittwochsmarkt abgesagt wird – bis einschließlich 19. April.

Auf www.unstrut-hainich-kreis.de werden alle zwei Stunden die Zahlen zum Landkreis aktualisiert.