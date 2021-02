Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis bleiben auch Dienstag zu

Etwa 20 Zentimeter Neuschnee sind in Mühlhausen gefallen - wie hier im Steinweg.

Mühlhausen. Weil die Schneemassen nur mit schwerem Gerät beseitigt werden können, bleiben die Schulen auch am Dienstag noch geschlossen.

Wegen der angespannten Wetterlage bleiben die Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis auch am Dienstag geschlossen. Das teilte das Landratsamt am Montag in Mühlhausen mit.

Die extremen Schneemengen der letzten Tage seien zum Teil nur mit schwerer Technik zu bewältigen. Deren Einsatz solle auf den Schulgeländen weitestgehend ohne Kontakt zu Personen erfolgen, um die Sicherheit von Menschen nicht zu gefährden, die sich im Arbeitsbereich der Maschinen aufhalten.

Derzeit gehe von der Witterungslage noch immer eine unzumutbare Gefährdung für Schüler sowie das Personal aus.