Schulgelände in Bad Tennstedt verwüstet - Einbrecher lässt sich in Mühlhausen von Bewohner nicht vertreiben

Schulgelände in Bad Tennstedt verwüstet

Vandalen hinterließen am Wochenende einen Schaden von mindestens 200 Euro auf dem Schulgelände der Regelschule in der Cölestien-August-Just-Straße. Sie überkletterten den Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Dort rissen sie die Sitzflächen mehrerer Bänke herunter und beschädigten zwei Holzfiguren. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8210 entgegen.

Einbrecher kehrt zurück

Gleich zweimal wurde ein Mehrfamilienhaus Am Frauentor in Mühlhausen in der Nacht auf Montag beschädigt. Gegen 24 Uhr beschädigte zunächst ein Unbekannter die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses. Als ein Bewohner misstrauisch wurde und nachschaute, ergriff der Unbekannte die Flucht. Etwa zwei Stunden später gab es einen erneuten Polizeieinsatz am Wohnhaus. Unbekannte waren in das Haus eingebrochen. Sie erbeuteten einen Bollerwagen mitsamt einiger Möbelstücke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen