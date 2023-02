Schultheater in Großengottern zum Thema Mobbing

Großengottern. Mit „Die Bitch“ greift das Schultheater am Jahn-Gymnasium Großengottern den Zeitgeist auf. Warum es für die Spielleiterin Herzenssache ist, dass das Stück auf die Bühne kommt.

Das Schultheater des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums in Großengottern greift ein aktuelles Thema auf. Im Stück „Die Bitch – oder ein tödliches Vergnügen“ geht es um Mobbing. Nach längerer Zwangspause durch Corona wird damit in der Schule zum zweiten Mal wieder Theater auf die Bühne gebracht. Vorführungen gibt es am 15. und 16. März jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus.

Für die Zehntklässer ist es das Abschluss-Stück im Fach Darstellung und Gestaltung. Da den jetzigen Schülerinnen und Schülern der jetzigen zwölften Klasse die Aufführung vor zwei Jahren ausfiel, machen jetzt einige von ihnen mit. Damals hatten sie befürchtet, dass sie das Projekt nicht parallel stemmen können, weil sie durch die Lockdowns viel versäumten Schulstoff aufzuholen hatten. „Ich konnte das verstehen“, sagt Judith Unfug-Henning, die Lehrerin und Spielleiterin ist. Denn sie hat festgestellt, dass die Belastungsfähigkeit der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in dieser Zeit litt. Und noch immer seien die Folgen spürbar.

Das Thema ist für die Spielleiterin eine Herzenssache

„Die Bitch“ sollte schon vor zwei Jahren auf die Bühne kommen. Damit kommt es jetzt endlich zur Aufführung. Die Sozialkritik darin ist für Judith Unfug-Henning Herzenssache, denn es greift den Zeitgeist auf. Es geht um eine Klassenfahrt, bei der ein Mädchen zu Tode kommt. In Rückblicken wird deutlich, dass es eine Mobberin war und jeder Schüler Grund gehabt hätte, es umzubringen.

„Das Stück hält den Schülern den Spiegel vor“, ist Judith Unfug-Henning überzeugt. Denn heute wird der Wert eines Jugendlichen oft daran gemessen, wie viele sogenannte Follower er in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram oder Tik-Tok hat. Auch greift das Stück Egoismus auf. Zum Beispiel, dass man bereit ist, jemanden zu verpetzen, um selbst gut dazustehen.

Für die Schülerinnen und Schüler gibt es eine Sondervorstellung

Laut Unfug-Henning ist Mobbing auch ein Thema am Jahn-Gymnasium. „Die Schule ist zum Glück so klein, dass wir Lehrer das rechtzeitig erkennen und im Keim ersticken können“, sagt sie. Sie hofft, dass die Schülerinnen und Schüler das Theaterstück im Nachgang noch einmal mit ihren Klassenlehrern besprechen. Für sie ist eine Sondervorstellung geplant. „Denn Mobbing macht etwas mit jedem Menschen“, sagt sie.

Schon seit einigen Wochen proben die Theater-Akteurinnen und Theater-Akteure. Für das Bühnenbild werden Requisiten aus dem „Gespenst von Canterville“ genutzt. Das Stück sollte vor drei Jahren im Abiturienten-Theater der elften und zwölften Klassen gezeigt werden, fiel aber ebenfalls wegen der Pandemie aus. „Hier haben wir einen Geniestreich geschafft“, freut sich Judith Unfug-Henning. Denn die besagte Klassenfahrt im Stück wurde einfach in ein Schloss verlegt.

Die Spielleiterin hält das Fach Darstellung und Gestaltung für sehr wichtig. „Es schult die Rhetorik und prägt ihre Persönlichkeit.“ Auch wachse durch das Theater der Zusammenhalt der Klasse.

Karten gibt es für vier Euro im Gymnasium. Kontakt unter Telefon: 036022/ 91803.