Schutzmasken gegen Virus für Feuerwehr in Nottertal-Heilinger Höhen

Aktive Feuerwehrleute in der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen haben für die Einsätze zunächst jeweils zwei FFP2-Masken ausgehändigt bekommen. Die Kosten trägt laut Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) die Gemeinde. „Es ist wichtig, dass sich unsere Feuerwehrkameraden so optimal wie möglich schützen, wenn sie gemeinsam in einem Fahrzeug zum Einsatz fahren“, sagt er. Priorität habe die ständige Einsatzbereitschaft aller Wehren in der Landgemeinde.

Überall werde seit Monaten auf Hygiene und größtmöglichen Abstand während der Einsatzfahrten geachtet, indem die Autos nicht mehr voll besetzt und weitere Fahrzeuge für den Transport der Feuerwehrleute genutzt werden.

Trotzdem bestehe immer ein Infektionsrisiko, das durch die Masken minimiert werden soll, erläuterte der Bürgermeister. Bisher habe es unter den Feuerwehrleuten noch keinen Corona-Fall gegeben, bei einer Tragehilfe für den Rettungsdienst kam es für die Schlotheimer Wehr allerdings schon zu Kontakt mit einem Infizierten.

Auch die Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes haben für ihre Arbeit FFP2-Masken zur Verfügung gestellt bekommen. Sind die Masken aufgetragen, will die Stadtverwaltung für Nachschub sorgen, sagt Bürgermeister Roth.