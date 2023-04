Seebacher Vogelfreunde verstärken Öffentlichkeitsarbeit

Seebach. Rund 50 Mitglieder kamen zur Mitgliederversammlung der Freunde der Vogelschutzwarte.

Das 30. Vereinsjubiläum sowie der 90. Todestag des Begründers des deutschen Vogelschutzes, Hans Freiherr von Berlepsch, standen in diesen Tagen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde der Vogelschutzwarte Seebach. Eröffnet wurde sie mit Klängen der Jagdhornbläsergruppe Anrode unter Leitung von Peter Fruntke an der letzten Ruhestätte von Berlepschs. Der Verein würdigte sein Wirken mit einem Gedenkkranz.

In Zeiten von Klimawandel mit Naturkatastrophen, Artenrückgang in der Pflanzen- und Tierwelt, versprachen die Teilnehmer seine Erkenntnisse zur Erhaltung der Schöpfung noch besser den Menschen nahe zu bringen. Dazu sollen die Gästeführungen (Mai bis Oktober an Wochenenden sowie an Feiertagen jeweils um 14 Uhr), die Vereinszeitschrift „Der Piepmatz“ und der Internetauftritt genutzt werden.

Vereinsvorstand in Ehrenämtern bestätigt

Zur Versammlung bei selbst gebackenem Kuchen von den Mitgliederfrauen begrüßte Vorsitzender Hans-Martin Menge über 50 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter fünf Gründungs- und zwei Ehrenmitglieder. Vorstand und Schatzmeister zogen eine positive Bilanz der letzten Jahre. Die Entlastungen wurden einstimmig erteilt.

Bei der Wahl des Vorstandes wurden Hans-Martin Menge als Vorsitzender, seine Stellvertreter Annette Lehmann und Thilo von Berlepsch, Jürgen Triesch als Schatzmeister und Juliane Balmer als Schriftführerin in ihren Ehrenämtern bestätigt.

Ein kleines Konzert des Orchesters „Burgharmonie“ unter Leitung von Roland Bäumlein, der das Ensemble bereits im elften Jahr musikalisch leitet, erfreute alle Anwesenden.