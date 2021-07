Segen für Motorradfahrer

Foto: Pressestelle der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in Erfurt

Das Foto zeigt einen Bikergottesdienst am Kloster Volkenroda aus dem Vorjahren.

Volkenroda. Ein ökumenischer Bikergottesdienst ist am 3. Juli im Kloster Volkenroda geplant.

Motorradfahrer können sich am Samstag, 3. Juli, am Christus-Pavillon im Kloster Volkenroda segnen lassen. Der ökumenischer Bikergottesdienst beginnt um 11 Uhr. Der Open-Air-Gottesdienst steht unter dem Motto „Ich will dich segnen – und du sollst ein Segen sein“, für Live-Musik sorgt die Jugend-Band des Klosters.

Gegen 12 Uhr gibt es einen Imbiss aus der Klosterküche und Benzingespräche stehen auf dem Programm. Um 13 Uhr beginnt die gemeinsame Ausfahrt. Das Treffen klingt bei Kaffee und Kuchen aus.

Die Aktion wird vom Klosterpfarrer Albrecht Schödl in Zusammenarbeit mit dem katholischen Gemeindereferenten Sebastian Alt aus Bad Langensalza organisiert. „Der Segen ist den Motorradfahrern besonders wichtig. Auch auf das Gespräch mit Gleichgesinnten und eine gemeinsame Aktion freuen sie sich“, betont Albrecht Schödl.