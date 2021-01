Segen zum Mitnehmen in Mühlhäuser Bäckereien

In vier Bäckereien und Backhäusern kann seit Mittwoch, dem Dreikönigstag, der Segen to go abgeholt werden – in Form von Segensbändchen. Die Aktion dauert bis zum 15. Januar, heißt es von Sarah Alt, der Gemeindereferentin von St. Josef in Mühlhausen. Konkret handelt es sich um die Bäckereien Mehler in der Herrenstraße, Marx am Steinweg, Bickel in der Marcel-Verfaillie Allee und das Backhaus am Steinweg.

Normalerweise ziehen um den 6. Januar Kinder, verkleidet als drei Weisen und ein Sternträger, umher. Sie wollen singend den -- meist katholischen -- Familien und in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt die Geburt Jesu Christi verkünden.

Im Falle der Pfarrei St. Josef in Mühlhausen und Umgebung, Bad Langensalza, Schlotheim, Bothen- und Kirchheilingen, Reichenbach und Tonna wird es 2021 anders. Angemeldete Haushalte erhalten eine Segenstüte mit gesegnetem Aufkleber samt Segensspruch, Gebet und weiterem Info-Material. Auch ein Überweisungsträger samt Kontodaten der Sternsinger-Aktion liegt bei. Rund 1000 Tüten wurden gepackt.

Sterne werden in Pflegeheime gebracht

An die beiden Standorte des Hufeland-Klinikums, an Pflege- und Altenheime und Behindertenwerkstätten werden Aufkleber mit dem Segen Gottes für 2021 ausgeteilt.

Zudem wurden Kindertagesstätten der Stadt und auch die katholische Gemeinde in Mühlhausen eingeladen, gut transportierbare Sterne zu basteln, die in den nächsten Tagen gesegnet und dann an die Altenheime und Pflegeeinrichtungen der Stadt verteilt werden, damit dort sichtbar für die Bewohner der Segen Gottes einziehen kann.

Wer möchte, kann seine Sterne im Vorraum der Kirche St. Josef in Mühlhausen in eine Box legen.

2021 lautet das Motto der Aktion: Kindern Halt geben. „Damit wird der Blick besonders auf die Lage der Kinder in der Ukraine gelenkt, die sehr unter der Arbeitsmigration der Eltern leiden“, sagt Sarah Alt. Die Lohnverhältnisse dort seien so schlecht, dass viele Menschen Arbeit in Nachbarländern suchen. So gehen rund 1,5 Millionen Ukrainer im Schnitt für zwei bis fünf Jahre ins Ausland, bevor sie mit ihren Ersparnissen zurückkehren. Jedes fünfte Kind werde dauerhaft in der Ukraine zurückgelassen.