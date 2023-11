Der Hobby-Fotograf Frank Schädel findet die neuen Beton-Bänke in Bad Tennstedt furchtbar.

Sehen aus wie Badewannen: Kritik an neuen Bänken im Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Tennstedt. In einer Stadt im Unstrut-Hainich-Kreis wurden die alten Sitzgelegenheiten gegen neue aus Beton ausgetauscht. Doch viele stören sich nun an diesem Anblick.

Für Wirbel sorgen in Bad Tennstedt die neuen Bänke. Etliche Anwohner stören sich an ihrem Anblick. So mancher Kritiker vergleicht die Beton-Blöcke mit einer Badewanne. Doch es gibt auch Leute, die die Bänke verteidigen – mit Verweis auf die Stabilität.

Frank Schädel glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Der 73-Jährige hatte die Bänke bei einem seiner Fotostreifzüge durch die Stadt entdeckt. „Das sind lieblose Beton-Teile“, sagt er. Er ist überzeugt, dass die Beton-Blöcke vor allem im krassen Kontrast zum Ambiente der Bad Tennstedter Altstadt stehen, die von Denkmal-Ensembles geprägt ist.

An neuen Bänken fehlt noch der Feinschliff

„Das beißt sich doch“, meint auch Wolfgang Spaar, der für die Links-Partei im Stadtrat sitzt. Bürgermeister Jens Weimann (CDU) hatte zuletzt den Stadtrat informiert, dass neue Bänke aufgestellt werden. „Aber, dass es solche Dinger werden, hat er nicht gesagt“, ist Wolfgang Spaar entsetzt.

„Die Bänke sind längst noch nicht fertig“, informiert Bürgermeister Weimannn hingegen. So fehle noch der Feinschliff. Auch werde die Sitzfläche noch mit einem Holzbelag ausgestattet.

Insgesamt wurden 20 solcher Bänke aufgestellt. Vor allem in den Außenbereichen der Stadt – vom Haun Richtung Ballhausen bis hin zu Gläserloch in Richtung Klettstedt. Denn die alten Sitzgelegenheiten waren defekt und mussten erneuert werden. Für die Anschaffung erhält die Stadt Fördergeld aus dem Leader-Programm.

„Diese Bänke sind unkaputtbar“, verweist Weimann auf die Vandalismus-Fälle in der Stadt. Zudem bedürfen sie kaum Pflege. „Man kann ein Haus auch nicht im Rohbau beurteilen“, bittet er Kritiker abzuwarten, bis die Bänke fertig sind.