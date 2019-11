Seltene Rassen in Hüpstedt

Von gerade einmal 250 Gramm leichten Wachteln bis hin zu mehr als zehn Kilogramm schweren Puten reichte die Palette des Rassegeflügels, das am Wochenende zur Ausstellung des Hüpstedter Geflügelzuchtvereins im Fokus des Fachpublikums und vieler interessierter Gäste gestanden hatte. Für die Wertungsrichter spielte das Gewicht des Geflügels eher eine untergeordnete Rolle, denn sie nahmen Körperbau, Haltung und die Zeichnung des Gefieders mit strengem und geschultem Blick unter die Lupe.So ging jeweils ein Landesverbandsehrenpreis an die Beberstedter Züchter Willy Schilling für seine Kollektion Thüringer Mäusertauben und an Hans-Joachim Güntherodt für seine Niederrheiner Hühner. Diese höchste Auszeichnung durfte auch Stefan Lorenz aus Lengenfeld/Stein für seine Italiener mit nach Hause nehmen. Die von Willy Schilling seit nunmehr 40 Jahren gezüchteten Thüringer Mäusertauben zählen übrigens zu den Seltenheiten auf Ausstellungen. Da staunt selbst der Laie über die filigran anmutende Zeichnung der Flügel, als hätte ein Computer die Federn „gestrickt“. Kreisverbandsehrenpreise bekamen die Hüpstedter Olaf Kellner und Alfons Fritz für ihre Japanischen Legewachteln sowie Landenten mit Haube. Ebenso erfolgreich war auch Maik Dörre aus Holzthaleben mit seinen Deutschen Zwerg-Reichshühnern. Die von Olaf Kellner gezüchteten Japanischen Legewachteln finden erst seit jüngster Zeit immer mehr Liebhaber unter den hiesigen Zuchtfreunden. Die Wildform jener Vögel stamme aus Japan, Korea sowie den angrenzenden nordwestlichen Gebieten in China, erläuterte der Experte. In Japan werden die Tiere schon seit dem 13. Jahrhundert als Ziervögel gehalten und seit über 100 Jahren auf Legeleistung gezüchtet.Im Saal der Eichsfelder Dorfschänke waren insgesamt 210 Tiere präsentiert worden. Darunter befanden sich beispielsweise auch Perlhühner in drei Farbvarianten und Tauben aus vier Rassen und in den verschiedensten Farben. Ausstellungsleiter Alfons Fritz und Vereinsvorsitzender Wigbert Wedekind waren vor allem wegen des hohen züchterischen Niveaus mit der Resonanz der Schau zufrieden.