Seminar zu Tod und Sterben im Kloster Volkenroda

Die Themen Sterben, Tod und Trauer steht im Mittelpunkt eines dreitägigen Seminars, das Anfang November im Kloster Volkenroda stattfinden soll. Die Referenten sind die Trauerrednerin und Sterbebegleiterin Mary Fischer aus Bad Langensalza und der Mühlhäuser Arzt und Palliativmediziner Thomas Levi.

In der Ankündigung heißt es: „Gestorben wird immer, darüber gesprochen zu wenig. Wir wollen Menschen aus psychologisch-seelsorgerlicher und palliativmedizinischer Sicht in eine hoffnungsvolle Auseinandersetzung mit hineinnehmen.“ Die Teilnehmer sollen sich beschäftigen mit „Ein Brief an mich“, Rituale für ein würdevolles Sterben zu Hause, Kraftquellen für das eigene Leben, Trauerarbeit mit Kindern, Palliativmedizin, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Das Seminar beginnt am Montag, 2. November, um 15 Uhr und endet am Mittwoch, 4. November, um 13 Uhr und ist als Bildungsurlaub anerkannt. Für Ärzte gibt es 25 Fortbildungspunkte der Landesärztekammer.

Behütet Sterben, Beitrag: 150 Euro, Anmeldung per Mail an: info@kloster-volkenroda.de oder unter Telefon: 036025/ 5590