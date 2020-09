Seminar zum Obstbaumschnitt im Kloster Anrode

Über Obstbaumschnitt und Veredelungstechniken informiert Dieter Stauch, Fachlehrer für Garten- und Landschaftsbau, in einem Seminar am Samstag, 26. September, 10 Uhr, im Kloster Anrode. Geklärt werden die Fragen, wann der Baumschnitt erfolgen, welche Äste entfernt und wie Bäume veredelt werden sollten. Nach einem theoretischen Teil werden praktische Fähigkeiten an Obstbäumen vermittelt. Eigene Werkzeuge dürfen mitgebracht werden. Das Seminar dauert etwa vier Stunden. Ein Unkostenbeitrag von 15 Euro wird erhoben. Anmeldungen sind unter Telefon (036023) 5700 möglich. Der Erlös geht an den Förderverein des Klosters Anrode.