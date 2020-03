Senioren ziehen im Herbst in einstiges Mühlhäuser Hotel ein

Mittlerweile lässt sich erahnen, wie die Seniorenwohnungen im ehemals größten Hotel der Stadt, dem Mirage, einmal aussehen werden. Die Grundrisse sind fertig.

Das Gebäude in der Karl-Marx-Straße sowie das umliegende Areal, auf dem sich auch ein ehemaliger Möbelmarkt befindet, wurden von der Senioren-Wohnen Mühlhausen GmbH gekauft. Sie wollen dort altersgerechte Wohnungen bauen. Seit 2017 läuft der Umbau.

75 barrierefreie Wohnungen sollen entstehen

Die Haus- und Wohnungsverwaltung „Zusammen Zuhause“ aus Berlin ist Generalmieter des gesamten Objektes und vermietet die Fläche an den Pflegedienst Advita, der künftig für die Betreuung der Senioren zuständig sein soll, so Lars Böttger, Geschäftsführer der Lano Projekt GmbH aus Mühlhausen, die das Vorhaben betreut.

Insgesamt sollen auf dem Areal 75 barrierefreie Wohnungen, drei Wohngruppen und ein Bereich für die Tagespflege entstehen. „Das sind meistens Zweiraumwohnungen, da könnten dann Ehepaare einziehen. Wir haben aus zwei Hotelzimmern eine Wohnung gemacht. Aber es gibt auch Einraumwohnungen für Einzelpersonen“, sagte Böttger. Die zu vermietende Wohnfläche für die 75 Wohnungen erstrecke sich vom Erdgeschoss bis über das vierte Obergeschoss des ehemaligen Hotels.

Herausforderung beim Umbau im Erdgeschoss

Das ehemalige Mühlhäuser Mirage-Hotel in der Karl-Marx-Straße wird zu einem Seniorenwohnpark umgebaut. Foto: Daniel Volkmann

Beim Umbau im Erdgeschoss habe man vor der Herausforderung gestanden, die Wohnräume mit ausreichend Tageslicht zu versorgen, da die Fläche ursprünglich von einem Supermarkt genutzt wurde. „Durch die Hallenstruktur hatten wir gigantische Mietflächen. Um die Wohnungen hell zu gestalten, wollen wir das Hallendach des Supermarktes aufbrechen. So können wir einen Lichthof erzeugen“, sagte Böttger.

Bei der Halle des ehemaligen Möbelmarktes ist das bereits umgesetzt worden. Dort werden drei Wohngruppen mit jeweils zwei Demenz- und einer Intensivpflegewohngruppe gebaut. In den Wohngemeinschaften leben jeweils zwölf Personen, die ein eigenes Zimmer bewohnen und sich eine Gemeinschaftsküche und einen Gemeinschaftsraum teilen.

Eigener Telefonanschluss in jeder Wohnung

Die Wohnungen haben teilweise einen Zugang zu einer Terrasse und verfügen über große Fenster. „Wir sind froh, dass wir das hier so bauen können. Außerdem können sich die Leute selber einrichten und selbstbestimmt leben. Das unterscheidet uns schon wesentlich von einem Pflegeheim“, so Böttger. Jede Wohnung verfüge zudem über einen eigenen Telefonanschluss, der auch einen Internetzugang gewährleiste. Weiterhin könnten die Bewohner Servicepakete buchen, die vom Wäschewaschen und Einkaufen bis zum Friseurbesuch reichen.

Im Erdgeschoss, in den einstigen Gewerberäumen, soll es ebenfalls Wohnungen geben – und auch eine Tagespflege soll einziehen. Diese habe dann Platz für ungefähr 40 Gäste aus Mühlhausen und Umgebung.

Parkplätze sollen Grünflächen weichen

Um mehr Tageslicht in die Wohnungen gelangen zu lassen, wurde die Decke der ehemaligen Möbelhalle geöffnet. Foto: Daniel Volkmann

Die Fertigstellung des Areals, das insgesamt fast 12.000 Quadratmeter umfasst, sei ursprünglich für Oktober geplant gewesen. Aufgrund des herausfordernden Umbaus im Untergeschoss, so Böttger, werde dieser Termin verschoben. Es komme zu einer Zweiphaseneröffnung. Dabei würden im Herbst 2020 die Wohnungen im ersten bis vierten Obergeschoss bezugsfertig sein und im nächsten Jahr dann die im Erdgeschoss.

Außerdem: Dort, wo sich derzeit noch Parkplätze befinden, sollen Grünflächen entstehen.

Insgesamt würden elf Millionen Euro benötigt, um den gesamten Wohnkomplex mit Außenanlage fertigzustellen.

Konzepte wie in Mühlhausen setzt Advita bereits in Apolda, Eisenach, in Gotha in der alten Post am Ekhofplatz und in Suhl um.