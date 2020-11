Mühlhausen. 24 Wohnungen auf drei Etagen entstehen mit neuem Pflegekonzept in der Mühlhäuser Kilianistraße.

Seniorenwohngruppe öffnet in Mühlhäuser Kilianistraße

In der Mühlhäuser Kilianistraße wurden am Mittwoch die neuen Räume für drei Seniorenwohngruppen offiziell eröffnet. Kein Pflegeheim, kein Betreutes Wohnen, sondern ein neue Form der Pflege will der Betreiber, die Mitteldeutsche Pflege-Holding aus Nordhausen, damit aufbauen.