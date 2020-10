Am 1. September hat nach meteorologischer Zeitrechnung der Herbst begonnen und am 22. September folgte der Herbstanfang auch aus kalendarischer Sicht. In der Grauzone der Herbstanfangsdefinitionen pendelt das Wetter häufig noch zwischen Herbst und Spätsommer hin und her.

In diesem Jahr hatte der Spätsommer eindeutig die Oberhand. Drei Wochen lang wurden wir mit sonnigem und warmem Wetter verwöhnt. Erst zum Monatsende sorgte ein Großwetterlagenwechsel pünktlich zum astronomischen Herbstbeginn für kühle und nasse Witterung. Unterm Strich war der klimatologische Herbstmonat etwas zu warm, zu trocken und sehr sonnig. Mit 14,5 Grad lag der Temperaturdurchschnitt im September um 0,5 Grad über dem langjährigen Klimawert. Die ersten 21 Tage zeigten sich meist sommerlich warm. Mitte September drehte die Strömung auf südliche Richtungen, wodurch die Temperaturen noch mal auf über 30 Grad kletterten. Der höchste Wert wurde in der Grabschen Wetterstation am 15. mit 32,5 Grad C gemessen. Doch die Nächte waren schon empfindlich kalt, meist im einstelligen Bereich. Diese teils hohen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht bei klarem Sternenhimmel sind normale Begleiterscheinungen von Hochdruckwetterlagen. Der September lag mit 35 Litern/qm etwa 22 Prozent unter dem vieljährigen Durchschnitt von 45 l/qm. Der Großteil der Niederschläge fiel zwischen dem 24. und 26. des Monats. Davor gab es so gut wie keinen nennenswerten Regen, so dass die Oberböden am Monatsende schnell abtrockneten. Somit konnte der September keinen Beitrag zur Verbessrung der Bodenfeuchtesituation leisten. Mit rund 200 Sonnenstunden übertraf der 9. Monat sein Sonnenscheinsoll von 160 Stunden um 25 Prozent. Dabei gab es in den ersten beiden Monatsdekaden verbreitet Sonnenschein von früh bis spät. Die letzten Schwalben haben uns Ende September verlassen und somit waren sie wie immer 24 Wochen bei uns zu Gast.