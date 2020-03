Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Servicestelle des Mühlhäuser Finanzamtes geschlossen

Die Servicestelle des Finanzamtes in Mühlhausen in der Martinistraße ist seit Donnerstag für Besucher geschlossen. Die Thüringer Steuerverwaltung reagiert damit auf die Ausbreitung des Coronavirus in Thüringen. Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge der Bediensteten und mit Rücksicht auf die Gesundheit der Besucher habe man sich zu diesem Schritt entschieden, teilt die Behörde auf ihrer Internetseite mit.

Auch alle anderen Thüringer Finanzämter geschlossen

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) bittet um Verständnis. Auch alle anderen elf Thüringer Finanzämter hielten, bis auf Weiteres, ihre Servicecenter geschlossen. Die Arbeit in der Behörde würde jedoch regulär weitergehen. Das Mühlhäuser Finanzamt sei wie gewohnt unter Telefon (03601) 4560 erreichbar.