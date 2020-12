Sicherheitsdenken überwiegt bei Gründern im Unstrut-Hainich-Kreis

Anke Hartung ist Gründungsbegleiterin für das Thex, das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum, und betreut vom Standort Mühlhausen aus Existenzgründer in Nordthüringen.

Anke Hartung begleitet für das Thex, das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum, vom Standort Mühlhausen aus Existenzgründer in Nordthüringen. Es wird gefördert vom Thüringer Wirtschaftsministerium aus Mitteln der Europäischen Union. Bis Ende November waren es 69 Frauen und Männer, die mit dessen Unterstützung in Nordthüringen den Gründungsprozess durchlaufen haben, in den Vorjahren im Schnitt 77.