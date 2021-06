Sieben soziale Projekte erhalten Geld

Unstrut-Hainich-Kreis. Sieben Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis profitieren vom Geld aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“.

Sieben Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis profitieren vom Geld aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Insgesamt beläuft sich die Fördersumme auf mehr als 27.000 Euro. Landrat Harald Zanker (SPD) konnte kürzlich die Zuwendungsbescheide überreichen.

Mit dem Geld werden Mikroprojekte von sechs verschieden Trägern, Vereinen und Institutionen unterstützt, teilt das Landratsamt mit. So erhielt der Regionalverband der Volkssolidarität Mühlhausen eine Finanzspritze für ihr Projekt „Entspannen, Entdecken und Erinnern“. Der Bad Langensalzaer Ortsverband des BUND steckt die Förderung in die Projekte „NaSpiTa – Naturspieltag“ und „Erlebniszeit für kleine und große Entdecker“. Das Senioren- und Familienzentrum Deutsches Haus bekam Geld für „Alles nur Theater“ und die Naturfreunde des Kreises für „InsektenLEBEN“. In der Gemeinde Herbsleben wird das Familienfest zum Weltkindertag unterstützt und beim Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt Mitte-West Thüringen das Projekt „Begegnungs- und Bewegungsräume“

Ziel sei es, besonders in dieser Zeit soziale Projekte und das damit verbundene Engagement zu unterstützen, sagte Harald Zanker.