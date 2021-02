Siebenköpfige Familie reist 2500 Kilometer mit dem Fahrrad

0amilie Richardt aus Eigenrieden zeigte, wie man nachhaltig reisen und umweltbewusst leben kann. Unser Bild zeigt die Arbeit an einem Gewächshaus auf einer Farm.

Mit dem Fahrrad 2500 Kilometer vom Polarkreis in Norwegen nach Hause in die Mitte Deutschlands. Mutter, Vater, fünf Kinder. Zweieinhalb Monate ist Familie Richardt aus Eigenrieden dafür unterwegs, erlebt Höhen und Tiefen und kommt an körperliche und psychische Grenzen.