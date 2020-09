Silo geht wieder in Betrieb

Im Unstrut-Hainich-Kreis sollen in den nächsten Monaten Grünschnittsammelstellen eingerichtet werden. Am Silo in Hohenbergen will man dafür Erfahrungen sammeln.

Das Silo in Hohenbergen in der Gemeinde Stadt Nottertal-Heilinger Höhen soll am Freitag wieder in Betrieb gehen – in einem Pilotprojekt. Darüber informierte am Mittwoch der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB). Der ist nun Pächter des der Stadt gehörenden Silos. Wer in Hohenbergen seinen Grünschnitt abliefert, werde zu denselben Bedingungen bedient wie an der Umladestation in Mühlhausen.