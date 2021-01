Silvesternacht verläuft im Unstrut-Hainich-Kreis ruhig

Obwohl zum Jahreswechsel im Unstrut-Hainich-Kreis hier und da Raketen zu sehen und Böller zu hören waren, blieb es laut Polizei in der vergangenen Nacht weitestgehend ruhig. Sowohl Ausgangssperre, als auch Kontaktbeschränkung und Feuerwerksverbot seien deutlich spürbar gewesen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei die Silvesternacht entspannt abgelaufen.

Zwar ging vor allem um Mitternacht einiges an Pyrotechnik in die Luft, geahndet worden sei das allerdings nicht. Denn wenn eine Rakete erstmal abgefeuert ist, sei es schwer, den Verantwortlichen zu ermitteln, heißt es auf Nachfrage von der Polizei. Zudem sei das Zünden von Feuerwerkskörpern nur im öffentlichen Raum verboten gewesen, auf Privatgrundstücken konnte nach wie vor gezündet werden.

Lediglich einen brennenden Baum verzeichnete die Polizei am frühen Morgen des 1. Januar in Sundhausen in Verbindung mit Silvester. In der Nacht stoppten die Beamten außerdem eine Alkoholfahrt.

Weitere Meldungen:

Auch für die Feuerwehren im Landkreis verlief die vergangene Nacht ruhig. In Mühlhausen mussten die Einsatzkräfte lediglich einmal ausrücken, um einen Hund wiedereinzufangen, der sich vor der Knallerei erschrocken hatte und weggelaufen war. Der ruhige Jahreswechsel habe allerdings auch einen positiven Effekt erzielt: Noch nie sei die Stadt nach Silvester so sauber gewesen, wie in diesem Jahr.

Das fiel auch in Bad Langensalza auf. Allerdings habe Stadtbrandmeister Steven Dierbach vom Feuerwerksverbot gerade um Mitternacht nicht viel bemerkt, wie er selbst sagt. Geknallt wurde trotzdem im ganzen Stadtgebiet – auch in der Innenstadt, in der Feuerwerk generell verboten ist. Unter den Feuerwerkskörpern seien auch einige ausländische dabei gewesen, das höre man zum Beispiel am wesentlich lauteren und schrilleren Knall. „Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist“, so Dierbach.

Im Einsatz war die Bad Langensalzaer Feuerwehr am Silvesterabend einmal – die Brandmeldeanlage des Hufeland-Klinikums sorgte für die Alarmierung. Ansonsten habe man am Donnerstag vor allem mit der Absicherung von Hubschrauberlandungen zu tun gehabt, die mit der Verlegung von Covid-19-Patienten zusammenhingen.