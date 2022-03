Skateanlage in Bad Langensalza soll wieder zu einem Bürgerpark für alle werden

Bad Langensalza. Arbeitseinsätze, Workshops und Feste sind in diesem Jahr auf der Pipe in Bad Langensalza geplant. Die großen Baumaßnahmen müssen allerdings noch warten.

Der Skatepark in Bad Langensalza startet wieder in die Saison. Ein offizielles Eröffnungsfest ist laut Sozialpädagoge Silvio Möller am kommenden Freitag, 18. März, geplant.

Silvio Möller gehört seit Mitte vergangenen Jahres zum Team der Mobilen Jugendarbeit des Vereins Zwischenwelten (Zwiwel) und ist seitdem zuständig für den Skatepark im Ziegeleiweg. Und dort ist in diesem Jahr viel geplant.

Zu dieser Planung gehören unter anderem regelmäßige Feste und Partys, ein Schnupperkurs im Skateboardbauen, ein Flohmarkt, Grill- und Kinoabende im Mai und Juni und ein Weihnachtsmarkt. Zudem soll der Park in den Sommerferien für verschiedene Workshops genutzt werden. Auch Arbeitseinsätze sind geplant, bei denen regelmäßig aufgeräumt wird.

Neben einem vollen Terminkalender habe sich Silvio Möller zudem vorgenommen, eine feste Gruppe von Jugendlichen auf die Beine zu stellen, die sich um das Gelände kümmert und Verantwortung übernimmt. „So können wir ein bisschen Struktur reinbringen und den Jugendlichen eine Aufgabe geben“, erklärt der 41-Jährige.

Silvio Möller ist Sozialpädagoge im Verein Zwiwel und verantwortlich für den Skatepark im Ziegeleiweg. Foto: Susan Voigt

Rampen und Hindernisss komplettiert von weiteren Sportanlagen

In Zukunft soll der Park zudem vielfältiger aufgestellt werden. Derzeit nutzen vor allem Kinder und junge Erwachsene mit ihren Skateboards oder Rollern die Rampen und Hindernisse. „Wir haben hier aber so viel Platz und Möglichkeiten, um weitere Sportarten zu etablieren und auch Familien anzusprechen. Es soll ein Treffpunkt für alle werden“, sagt Möller.

Um diese Idee verwirklichen zu können, ist in der kommenden Zeit eine Umgestaltung des Geländes geplant. „Alles soll neu werden“, sagt Nick Böttner vom Verein Zwiwel. Dabei soll wieder ein Bürgerpark entstehen, in dem sich alle Bad Langensalzaer wohlfühlen können.

Die Idee dazu entstand bereits vor etwa fünf Jahren. „Damals haben wir einfach mal zusammengetragen, was alles möglich ist“, erzählt Böttner. Geplant sind nun unter anderem ein Neubau der Skateanlage, der Bau von Toiletten und Duschen, eine Teerbahn für Fahrradfahrer und Inlineskater um das gesamte Gelände, ein Spielplatz sowie eine Neuaufteilung der Flächen in verschiedene Nischen. „Wir stellen uns zum Beispiel einen Grillplatz vor und eine Wiese, auf der Familien Picknick machen können“, erklärt Böttner. Ein Landschaftsarchitekt stellte erste Entwürfe bereits vor.

Die Finanzierung dieses Großprojektes übernehme die Stadt. Bis die verschiedenen Baumaßnahmen in die Tat umgesetzt werden können, könnte es allerdings noch einige Zeit dauern. „Es wird sicherlich mehrere Bauabschnitte geben. Es muss ja auch Geld da sein“, sagt Nick Böttner.

Bis dahin wollen sich Silvio Möller und seine Jugendlichen selbst um die Aufwertung des Geländes kümmern. „In den vergangenen Jahren ist ja schon viel passiert und daran wollen wir anknüpfen“, sagt der Sozialpädagoge.

Wer das Team des Skate- und Bürgerparks unterstützen möchte oder Fragen hat, kann sich an Silvio Möller unter der Telefonnummer 0157 / 3387 3822 oder per Mail an mobilejugendarbeit@zwiwel.net wenden.