Skater dürfen Anlage nutzen

Das Außengelände samt Skaterbahn am Awo-Jugendzentrum Grenzenlos in Bad Langensalza darf ab Dienstag wieder genutzt werden. Geöffnet ist montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr. Allerdings gelten Einschränkungen, sagte Annika Bollen vom Jugendhaus-Team. Die Öffnung in Absprache mit der Stadt sei möglich, weil das Gelände als Spielplatz gelte. Maximal zehn Besucher dürfen gleichzeitig auf das Areal. Abstands- und Hygieneregeln seien einzuhalten. Das Haus selbst bleibe – bis auf die Toiletten – geschlossen. Dennoch seien Beschäftigte des Jugendhauses anwesend und bieten Einzelgespräche an, etwa zu Gefühlslagen und Problemen. Ein Ansprechpartner sei montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr unter Telefon: 0160/ 99 28 39 31 für Jugendliche und Eltern erreichbar.