Smart City Mühlhausen geht mit kostenfreien Workshops und weiteren Digital-Lotsen in die nächste smarte Runde

Mühlhausen. Der Unstrut-Hainich-Kreis wird smart. Digital-Lotsen helfen den Menschen und nehmen ihnen die Angst an der Digitalisierung. Was Sie schon immer wissen wollten, in Mühlhausen erfährt man es.

Mit Martin Sölter ist auch in der Mühlhäuser Innenstadt ein Digital-Lotse im Einsatz, um Bürgerinnen und Bürgern Ängste vor der Digitalisierung zu nehmen. Er vermittelt Grundlagen und ermutigt in Übungen, digital aktiv zu werden. „Ich habe mir mein Wissen selbst Stück für Stück angeeignet und möchte es gern weitergeben – denn digitale Anwendungen erleichtern den Alltag und halten geistig fit“, so der 69-jährige.

Ab sofort lädt er einmal im Monat zu einem Workshop in die Stadt-Werkstatt in der Linsenstraße 11/12 ein. Los geht es am 23. Februar, von 17 bis 18 Uhr. Hier berät er zur „Einführung in den Umgang mit PC, Smartphone & Co.“. Vier Wochen später, am 23. März, gleiche Uhrzeit, dreht sich alles um „Internet und E-Mails“.

Im Ortsteil Bollstedt lädt Dorfkümmerin und Digital-Lotsin Celine Bachmann bereits seit November 2022 einmal im Monat im Haus der Vereine zum Workshop ein. Auch im dritten Modellquartier, der Martini-Vorstadt, wird ab Frühjahr eine Digital-Lotsin aktiv sein und Anwohnerinnen und Anwohner dabei zu helfen, moderne Technologien in ihrem Alltag sinnvoll zu nutzen. Unterstützt wird der Einsatz von der Städtischen Wohnungsgesellschaft.

Als Modellprojekt Smart City profitiert Mühlhausen vom Förderprogramm der Bundesregierung. Diese unterstützt die digitale Modernisierung der Kommunen. In den nächsten Monaten werden Stück für Stück Ergebnisse der Pilotprojekte als erste Maßnahmen sichtbar.

Infos gibt es auch in der Smart City Sprechstunde – immer donnerstags in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in der Stadt-Werkstatt in der Linsenstraße 11/12 in Mühlhausen.