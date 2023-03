Seit wenigen Tagen hat der China-Thai-Imbiss von Huy Pham wieder geöffnet. Dort hatte es am 9. Februar einen Schornsteinbrand und einen großen Einsatz der Feuerwehr gegeben.

So geht es weiter: Mühlhäuser Imbiss-Betreiber nach dem Brand von vor vier Wochen

Mühlhausen. Es war ein verhängnisvoller Fehler: Eine unbeaufsichtigte Pfanne wird zu heiß und verursacht Feuerwehreinsatz auf dem Mühlhäuser Steinweg. Der Betreiber des Imbiss hat nun wieder Mut geschöpft.

Den 9. Februar 2023 werden Huy Pham und seine Frau so schnell nicht vergessen. Aus einer Verkettung von tragischen Ereignissen entwickelte sich ein langer Feuerwehreinsatz.

Eine zu heiß gewordene Pfanne im China-Thai-Bistro am Mühlhäuser Steinweg löste Anfang Februar einen Feuerwehreinsatz aus. Foto: Uwe-Jens Igel

An jenem Donnerstag hatte der kleine China-Thai-Imbiss im Steinweg eigentlich geschlossen, weil das Kind der Familie krank war. Huy Pham war im Großmarkt einkaufen, seine Frau kümmerte sich um die Tochter. Weil aber vor dem Geschäft Bekannte eine Kleinigkeit zu essen kaufen wollten, ließ sich die Frau erweichen und begann zu kochen. Bei der Übergabe der Speise an der Tür blieb diese offen und die kleine Tochter rannte nach draußen. Unmittelbar danach lief sie der Kleinen hinterher. Die wiederum fand das Spiel lustig und sauste über den Steinweg.

Es dauerte eine Weile, ehe sich das Kind einfangen ließ. In der Zwischenzeit stand noch immer die heiße Pfanne auf dem Herd – und das Schicksal nahm seinen Lauf. Als Mutter und Kind zurück im Geschäft waren, drang schon dicker weißer Rauch aus der Küche. Vor Schock unfähig, den vorhandenen Feuerlöscher zu benutzen, rief sie stattdessen ihren Mann an, der seinerseits die Feuerwehr verständigte.

Koch aus Vietnam seit 1999 mit Imbiss selbstständig

Seit 1999 betreibt Huy Pham seinen Imbiss. Auch davor existierte im Steinweg 89 schon das Geschäft, das über eine Küche mit einem professionellen Rauchabzug verfügt hat. Dieser reicht vom Parterre durch drei Etagen bis über das Dach und hat ganz oben einen Motor, der die Abluft ansaugt. Er sorgte dafür, dass das Feuer, das sich in der Dunstabzugshaube in der Küche entzündete und schnell hätte gelöscht werden können, in den Schlot gezogen wurde.

Nur einen Monat später konnte Familie Pham ihren Imbiss schon wieder öffnen. „Wir hatten großes Glück, dass der Brand schnell eingedämmt wurde und er so keinen großen Schäden verursachen konnte“, sagt Huy Pham. Er sei sehr froh und dankbar, dass eine Firma in recht kurzer Zeit die beschädigten Teile des Rauchabzugs im Imbiss und auf dem Dach beschafft und erneuert hat.

Nach Malerarbeiten im Gastraum und der Küche sowie dem ohnehin geplanten Einbau einer neuen Eingangstür und neuer Fenster erinnert nichts mehr an jenen verhängnisvollen 9. Februar.

Seit wenigen Tagen kann der aus dem Norden von Vietnam stammende gelernte Koch nun wieder seinen Gästen frisch gekochte Spezialitäten aus seinem Heimatland servieren.