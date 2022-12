Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis So könnte es überall im Unstrut-Hainich-Kreis funken

Klaus Wuggazer über einen modischen Sinnspruch, den er in Mühlhausen entdeckte.

Manche Sinnsprüche klingen auf den ersten Blick wunderschön. Doch kaum denkt man kurz über ihren wahren Sinngehalt nach, relativiert sich manches.

So ging es mir, als ich soeben vor einem Damenmodegeschäft in Mühlhausen eine Tafel sah mit der Aufschrift: „Eine Frau sollte sich jeden Tag so anziehen, als könnte sie ihrer großen Liebe begegnen.“ Das hieße dann zum Beispiel bei „Bauer sucht Frau“: Stallkluft mit Blaumann und Gummistiefeln.

Gleichwohl verstehe ich den Satz als Aufforderung an Frauen, ihr Äußeres bewusst so zu gestalten, dass Männer, die immer noch ihre weitaus gefragtesten Liebhaber sind, es attraktiv finden.

Aber sollte wirklich vor allem der männliche Blick die Mode von Frauen bestimmen?

Außerdem wäre es im Gegensatz dazu nur gerecht, das Spruch-Gegenstück auch vor Herrenmodenläden zu zeigen: „Ein Mann sollte sich jeden Tag so anziehen, als könnte er einer Frau begegnen, die sich angezogen hat, als könnte sie ihrer großen Liebe begegnen.“ Dann würde es nur so funken allerorten.