So soll Bad Langensalza fahrradfreundlicher werden

Bad Langensalza Planungsbüro erarbeitet ein umfassendes Papier, das jetzt dem Stadtrat zum Beschluss vorliegt. Über 130 Vorschläge stehen drin.

Das Radverkehrskonzept für Bad Langensalza ist fertiggestellt. Nach einer Vorstellung im Bauausschuss, der das Papier billigte, wird sich am 12. Dezember der Stadtrat damit beschäftigen. Stimmt er zu, hat die Stadt einen umfassenden Plan für ein modernes und attraktives Radnetz. Die Umsetzung der Vorschläge wird aber nur nach und nach in den nächsten Jahren erfolgen, je nach Haushaltslage, den Möglichkeiten der Stadt und weiterer Beteiligter.

Über 130 Einzelmaßnahmen hat das beauftragte Büro LK-Argus in dem Radverkehrskonzept aufgelistet. Die übergeordneten Ziele: Eine insgesamt bessere Fahrrad-Infrastruktur; Weiterentwicklung von bestehenden Wegebeziehungen; die Anbindung aller 14 Ortsteile an die Kernstadt und die Vernetzung untereinander; Anbindung an regionale und überregionale Radwege; Entflechtung des Rad-, Fuß- und Autoverkehrs; und die Einbeziehung von Radabstellanlagen, Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder sowie der Wegweisung.

Einbahnstraßen öffen, Schutzstreifen anbringen, Wege verbreitern

Empfohlen werden von den Planern zum Beispiel Rad-Schutzstreifen auf der Fahrbahn in der Gothaer Landstraße. Ebenso auf die Straße gemalte Piktogramm-Ketten, etwa in der Poststraße und Straße der Einheit. In der Jäger- und Puschkinstraße könnten die Einbahnstraßen für Radler aufgehoben werden. Die Verbreiterung von Geh- und Radwegen wäre möglich am Schwarzen Weg, In der Seufzerallee und am Eselsstieg zwischen Aschara und Burgtonna. In der Tennstedter Straße könnte beidseitig ein gemeinsamer Geh- und Radweg eingerichtet werden. Auch die Reparatur des Belags wäre an etlichen Stellen nötig, etwa am Bahnhof in Thamsbrück oder am Wohngebiet Katzenstieg. Feldwege zwischen den Ortsteilen könnten als neue Radwege ausgewiesen werden.

Alle Vorschläge hat das Büro mit verschiedenen Prioritäten versehen, auch eine grobe Kostenschätzung ist jeweils erfolgt. Sieben bedeutende Maßnahmen wurden detaillierter ausgearbeitet zu Steckbriefen. Darunter zum Beispiel die Ergänzung der Ampelanlage an der Kreuzung von Kleinspehn- und Böhmenstraße – letztere könnte als reine Fahrradstraße eingestuft werden, mit eigener Induktionsschleife für Radler an der Ampel-Kreuzung. In der Erfurter und Gothaer Straße könnten die Abbiegespuren zugunsten eines Radstreifens wegfallen. Die Poststraße könnte auf Tempo 30 gedrosselt und mit Piktogrammketten versehen werden. Und am Bahnhofsvorsplatz könnte ein Kreisverkehr für mehr Ordnung und Sicherheit für Radfahrer sorgen. Empfohlen wird überdies der Bau eines straßenbegleitenden Radwegs in der Thamsbrücker Landstraße.

Nicht alle Vorschläge stießen auf ungeteilte Zustimmung im Ausschuss. Aber die konkrete Umsetzung des Konzepts ist ohnehin eine Frage der Kapazitäten und des Geldes. Zudem müssen teils andere Straßenträger mitziehen, etwa das Land oder der Kreis.

Den Anstoß für das Konzept gegeben hatte schon 2019 ein CDU-Antrag im Stadtrat. Doch erst 2022 gab es Fördermittel für das Konzept. Vor über einem Jahr begann das Büro aus Kassel dann mit einer umfassenden Analyse des bestehenden Wegenetzes und seiner Lücken und Mängel. Im Frühjahr startet zudem eine Bürgerbeteiligung über das Internet. Dabei gab es rund 360 Wortmeldungen. Der Großteil davon aus der Kernstadt, etliche auch aus den südlichen Ortsteilen Grumbach, Hennings- und Wiegleben, aber nur sehr wenige aus den anderen Dörfern. „Die Teilnahme war insgesamt leider gering“, räumte Planer Holger Hering auf Nachfrage von Dagmar Kleemann (SPD) ein.

Nur selten Bestnoten für das bestehendes Radnetz

Etwa die Hälfte der Teilnehmer stufte das bestehende Radnetz in der Stadt insgesamt mit den Schulnoten 5 oder 6 ein, nur jeder 14. vergab die Noten 1 oder 2. Gewünscht wurde von den Teilnehmern etwa neue Radwege entlang der B84 nach Merxleben, aber auch der Ausbau der Feldwege zwischen Grumbach und der Kernstadt, Markierungen in der Post- und der Thamsbrücker Straße und Abstellanlagen an den Bürgerhäusern.

Das Gesamtziel des Konzepts: „Das Fahrrad soll stärker in allen Altersklassen zu einem alltäglich genutzten Verkehrsmittel und somit zu einem deutlich sichtbaren Bestandteil des gesamtstädtischen Verkehrs werden. Die Schaffung einer attraktiven Radinfrastruktur wird sowohl den Einwohnern als auch den Gästen der Stadt zugutekommen“, heißt es in der Vorlage. Und weiter: „Die erarbeiteten Maßnahmenvorschläge sollen unter Berücksichtigung der kommunalen Haushaltslage in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt werden.“