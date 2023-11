So steht es um die Kreisjugendfeuerwehr: Herbstsitzung in Struth bringt neue Erkenntnisse

Unstrut-Hainich-Kreis. Geländelauf im Unstrut-Hainich-Kreis fördert Gemeinschaftsgefühl von 56 Mannschaften. Gewinner in verschiedenen Altersklassen gekürt. Ausrichter für nächstes Jahr steht noch nicht fest.

Nach einer Corona-bedingten Pause konnten die Mitglieder der Kreisjugendfeuerwehr wieder ein Gemeinschaftsgefühl spüren. Zur Herbstsitzung trafen sich 56 Mannschaften, bestehend aus 373 Kindern und 123 Betreuern, am Freitag in der Feuerwache in Struth.

Gemeinsam traten die Mannschaften in verschiedenen Altersklassen zum Geländelauf an. „Die jüngeren hatten fünf Stationen, die älteren zehn“, berichtet Marc Randhage, Sprecher der Jugendfeuerwehr. So mussten die Teilnehmer ihr Können Aufgaben unter Beweis stellen. „Dazu gehörten etwa Wissenstests, Knoten, Hürdenlauf oder Seil- Balancieren. Auch ein Schießstand war aufgebaut“, so Randhage.

Die Gruppe aus Faulungen konnte in der Altersklasse sechs bis neun Jahre den ersten Platz ergattern, gefolgt von Ammern und Flarchheim. Bei den 10- bis 13-Jährigen stand Flarchheim oben auf dem Treppchen. Hollenbach konnte sich den zweiten und Heroldishausen den dritten Platz erkämpfen. Bei den älteren Teilnehmern, 14 bis 18 Jahre, gewann Kirchheilingen. Bad Tennstedt holte den zweiten Platz, Höngeda bekam die symbolische Bronzemedaille.

Insgesamt sei die Sitzung sehr gut angenommen wurden. „Wir haben mit den Kindern ein Forum gemacht. Die Wettbewerbe kommen sehr gut an, endlich können sie sich wieder messen. Dadurch entsteht ein Wir-Gefühl. Bei der Feuerwehr gilt: Gemeinsam sind wir stark.“ Die Lage der Kreisjugendfeuerwehr sei sehr gut, die Ausbildungslage ebenfalls top. Für die nächste Sitzung am 26. Januar werde nach einem Ausrichter gesucht. Das Hallenfußballturnier wird am 9. März in Bad Tennstedt stattfinden, der Bundeswettbewerb in Kirchheilingen.