Soldaten sammeln Spenden in Bad Langensalza

Spenden für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge sammeln zwei Bundeswehrsoldaten in Uniform am Mittwoch, 4. November in Bad Langensalza. Das kündigte Bürgermeister Matthias Reinz an. Die beiden Angehörigen des Aufklärungsbataillons 13 aus Gotha seien im Vorfeld des Volkstrauertags mit Spendenbüchsen in der Innenstadt unterwegs. Die Stadt hat kürzlich mit der 1. Kompanie des Bataillons eine Patenschaftsvereinbarung unterschrieben.