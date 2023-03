Sonderführung zu jüdischem Leben in Mühlhausen

Mühlhausen. Eine jüdische Familie aus Mühlhausen produzierte Tuchwaren, die an den Kaiserhof nach Wien verkauft wurden. Ihre Geschichte steht im Fokus.

Zu den Thüringer Tagen jüdisch-israelischer Kultur bieten die Mühlhäuser Museen am Donnerstag, dem 23. März, um 18 Uhr eine öffentliche Führung zum jüdischen Leben im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen an.

Wie es in einer Mitteilung der Museen heißt, steht die Entwicklung des jüdischen Lebens in Mühlhausen im Mittelpunkt der Sonderveranstaltung. In der Führung durch die stadtgeschichtliche Ausstellung des Museums und einem kurzen Ausflug zum Wohnhaus einer jüdischen Familie am Lindenbühl, liegt der Fokus auf der Familiengeschichte der Oppés.

Im Besitz der Mühlhäuser Familie befand sich seit 1725 eine große Tuchfabrik, die offiziell den kaiserlich-habsburgischen Hof in Wien mit Tuchwaren belieferte. In dem von Kaiser Leopold II. 1791 verliehenen Schutzwappen können die Besucher die Inschrift „Kaiserliche Königlich privilegirte Fabric“ lesen. Das einzigartige Ausstellungsobjekt von internationalem Rang befindet sich seit 2016 in der Dauerausstellung Mühlhäuser Stadtgeschichten.

Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen zwei Euro. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer: 03601 / 85660 erforderlich.