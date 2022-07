Sozialausgaben im Unstrut-Hainich-Kreis höher als im Etat geplant

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Kreisausschuss bewilligt wegen steigender Fallzahlen weitere Mittel für Bedürftige, die im Unstrut-Hainich-Kreis in Einrichtungen leben.

Wegen steigender Fallzahlen musste der Kreisausschuss überplanmäßige Ausgaben im Sozialbereich bewilligen. So stimmte das Gremium zu, die Kosten für Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen um 96.000 Euro aufzustocken. Knapp 136.000 Euro stehen dafür bereits im Haushalt. Finanziert wird damit für pflegebedürftige Heimbewohner unter anderem Bekleidung und Mehrbedarf, etwa bei Medikamenten. Die Zahl der Betroffenen ist seit 2020 von 59 auf aktuell über 100 gestiegen. Immer öfter reiche eigenes Einkommen oder Vermögen nicht aus. Zudem können Angehörige seltener in die Pflicht genommen werden, weil deren Einkommensfreigrenze auf 100.000 Euro stieg.

Für die Grundsicherung für Menschen, die dauerhaft erwerbsgemindert in Einrichtungen leben, beschloss der Ausschuss eine überplanmäßige Ausgabe von knapp 77.000 Euro. Hier stieg die Fallzahl leicht, auch der Hilfebedarf nehme zu. Eine zusätzliche Ausgabe von 86.000 Euro bewilligte der Ausschuss zudem für Menschen in Einrichtungen, die Grundsicherung erhalten und im Rentenalter sind. Die Fallzahl stieg hier nach Angaben des Kreises in einem Jahr von 24 auf 41.