Sozialausgaben machen über Hälfte des Etats aus

Der Kreis hat das Seilerbad in Schlotheim übernommen. Im Herbst wurde ein Mitvertag mit dem Verein zum Erhalt und der Entwicklung der Infrastruktur in Schlotheim unterzeichnet. Der Kreis-Zuschuss beträgt 2021 knapp 132.000 Euro.

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Finanzhaushalt des Landkreises für das Jahr 2021 ist beschlossen. Neben den Investitionen im Vermögensteil enthält der Plan auch die laufenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Von Kultur über Soziales bis zu Personal: Wohin fließt wieviel Geld?

Fast 166 Millionen Euro wird der Unstrut-Hainich-Kreis in diesem Jahr für laufende Aufgaben ausgeben. Einer der größten Posten dabei sind die Sozialausgaben. Dazu gehören Gelder für die Jugend- und Familienhilfe, für sozial Bedürftige, Behinderte und auch für Flüchtlinge. Auf 94, 5 Millionen Euro summieren sich sämtliche Ausgaben für diesen Bereich, inklusive der Kosten für die Verwaltung. Über die Hälfte davon muss der Kreis selbst finanzieren.

Für Personal plant der Landkreis in diesem Jahr 39,9 Millionen Euro ein. Das ist mit 22 Prozent weniger als ein Viertel des Gesamthaushalts. Gegenüber dem Vorjahr fällt der Anstieg dieses Postens mit 321.000 Euro zudem sehr moderat aus. 765 Stellen umfasst das Personal des Kreises insgesamt. Mitte des Jahres 2020 waren davon allerdings nur 644 tatsächlich besetzt.

Dritter großer Ausgabenblock sind die Sach- und Betriebskosten. Zu ihnen gehören zum Beispiel der Betrieb und Unterhalt von Gebäuden, Verbrauchsmaterial, Versicherungen, Mieten die Fahrzeughaltung. Sie summieren sich auf 27,6 Millionen Euro.

Auch kleinere Posten sind im Verwaltungshaushalt zu finden. Beim Kreistag stehen zum Beispiel 140.000 Euro als Aufwandsentschädigung. Der häufig diskutierte Verfügungsfonds des Landrats umfasst wie im Vorjahr 50.000 Euro. 2020 konnte der Kreisausschuss bei der Verteilung der Hälfte dieser Mittel erstmals mit entscheiden.

Mitgliedsbeiträge stehen ebenso im Haushalt – sie sind auch ein Diskussionsthema seit dem Vorschlag des Landrats, aus dem Unstrutradweg-Verein auszutreten. Der schlägt mit 2000 Euro zu Buche. Insgesamt zahlt der Kreis fast 140.000 Euro an Beiträgen. Die höchste Summe geht an den Thüringer Landkreistag (61.500 Euro), gefolgt von der Welterberegion Wartburg Hainich (45.000 Euro). Fast 10.000 Euro fließen je an den Arbeitgeberverband und den Volkshochschulverband. Aber auch im Fachverband Standesbeamte und der Deutschen Gartenbaugesellschaft ist der Kreis Mitglied.

90.000 Euro kosten den Landkreis im Jahr die Entsorgung illegaler Abfälle. Auch dieser Posten steht im Haushalt – er wächst dieses Jahr sogar noch um 5000 Euro.

Für die Schülerbeförderung bleiben die Ausgaben laut Plan stabil bei gut 3.1 Millionen Euro. Fast 2,5 Millionen davon trägt der Kreis aus eigener Tasche. 4,8 Millionen Euro gibt er insgesamt für den Nahverkehr aus, gut 3,5 Millionen davon aus eigenen Mitteln.

Und die Kultur? 357.000 Euro gehen als jährlicher Zuschuss an den Zweckverband Mühlhäuser Museen. Die Musikschule kostet den Kreis 848.000 Euro, bei Einnahmen von knapp 300.000 Euro. Die Volkshochschule kostet 885.000 Euro, von denen 260.000 Euro nicht durch Einnahmen gedeckt sind.

Die sogenannten freiwillige Ausgaben – zu denen der Kreis also nicht gesetzlich verpflichtet ist – summieren sich laut Verwaltung auf rund 2,2 Millionen Euro; knapp die Hälfte davon ist durch Einnahmen gedeckt. Mit einem ein Anteil am Verwaltungsaushalt von 1,3 Prozent liegt diese Summe deutlich unter den zwei Prozent, die der Kreis wegen der Haushaltskonsolidierung maximal für Freiwilliges ausgeben darf.

Erstmals im Haushalt taucht auch das Seilerbad in Schlotheim auf, das der Kreis von der Stadt übernommen hat, vor allem um den Schwimmunterricht abzusichern. Das Bad ist seit Herbst an den "Verein zum Erhalt und der Entwicklung der Infrastruktur in Schlotheim" vermietet. Bei 12.500 Euro Einnahmen summieren sich die Ausgaben für das Bad auf knapp 132.000 Euro.